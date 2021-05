Alexander Blessin entraîneur de l'année : la victoire des idées

Alexander Blessin a été un attaquant modeste. Un qualificatif souvent utilisé pour décrire des joueurs pas vraiment gauches, mais sans qualités exceptionnelles dans les jambes. Il boucle son parcours de joueur en 2010 à l'âge de 36 ans - après avoir connu onze clubs professionnels et autant de déménagements - et se fixe du côté de Leipzig. Depuis 2009, Le club de l'est allemand a enclenché son projet gargantuesque : récupérer une équipe de cinquième division pour en faire une machine à défier le grand Bayern. Mais si le projet suscite la méfiance partout en Allemagne, Blessin joue le jeu. Il intègre le staff des plusieurs équipes d'âge et monte en gammes : il coache jusqu'aux U19 du RB Leipzig et applique les préceptes de Saint Ralf Rangnick . Gegenpressing, utilisation poussée des datas, formation (formatage ?) des jeunes talents du monde entier. Mais après quasiment une décennie passée dans les catégories d'âge, il souhaite relever un défi en équipe première. Nous sommes en 2020 et il a un profil recherché sur le marché. Julian Nagelsmann fait des émules, les coachs allemands font des émules, le RB Leipzig atteint les demi-finales de la Ligue des champions. Une véritable hype s'opère autour des concepts prodigués en Allemagne alors que les dirigeants n'ont plus que le mot data à la bouche. "Nous voulons utiliser un style de jeu basé sur le ‘contre-pressing’ et le data" dira d'ailleurs Gautier Ganaye , président exécutif d'Ostende, au moment de présenter son inconnu de coach.

C'est un principe connu en football : quand on n'a pas d'argent, il faut se creuser la tête. Sans star pour tirer l'équipe vers le haut, sans porte-feuille pour attirer de grands noms, il a donc fallu se réfugier derrière l'arme ultime du football : le collectif. Maxime D'Arpino détaille : "Avec un groupe de joueurs plus ‘stars’ que nous, c’est clair que le coach n’aurait peut-être pas le même rendement, et le ressort aurait peut-être cassé sans les bons résultats... Mais ici, on ne sent pas la fatigue. Tout le monde tire à la même corde : le pressing est déclenché par nos attaquants qui font les premières courses, Andrew (Hjulsager) et moi on donne le signal à la ligne médiane, et derrière il y a Jack (Hendry) et Arthur (Theate) qui embraient. " Simple, non ? Le résultat, c'est un jeu rafraîchissant, un club transfiguré par tous ses nouveaux visages. Le coach insuffle une discipline très stricte aux joueurs, en leur obligeant notamment à manger des pâtes aux légumes après chaque rencontre. Mais il peut également se montrer très proche de son groupe, comme lorsqu'il octroie à même la pelouse un deuxième jour de congé à ses joueurs, vainqueurs du Standard quelques secondes auparavant.