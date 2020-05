Alex Hayes : "Oui, Virton dérange… et qu'on me dise pourquoi !"

Privé de licence pour la D1B, l’Excelsior Virton vient de remporter son premier combat : mis sous administration provisoire, vendredi, par le Tribunal de l’Entreprise de Neufchâteau, le club a obtenu ce mardi après-midi que cette mise sous tutelle soit révoquée. Les conseils virtonais dénonçaient l’implication de deux magistrats… également membres du Parquet de la Fédération !

" Tout ceci me donne un vrai sentiment d’acharnement de la part de certains à notre égard " s’insurge Alex Hayes, le manager général de l’Excelsior Virton, joint ce mardi après-midi. " Vous avez un club dont le propriétaire se porte garant au nom de sa société (NDLA : Promobe Finance, le groupe de Flavio Becca), une société dont les finances sont saines et qui a fait ses preuves depuis 30 ans. Une société qui est ambitieuse, a investi dans le club et veut continuer à le faire grandir. Oui, j’ai l’impression que Virton dérange et qu’on veut nous mettre des bâtons dans les roues !

Mais l’Excelsior n’est pas prêt de lâcher le morceau : ses procédures devant l’Autorité de la Concurrence et le Tribunal de 1e Instance de Bruxelles restent évidemment pendantes.

" Pourquoi on nous en voudrait ? Je ne sais pas… et ce n’est pas à nous de répondre " poursuit Hayes. " Est-ce que parce que le club a un propriétaire étranger ? Parce qu’on est une petite ville au Sud de la Belgique, très éloignée de tous ? Parce qu’on sort de la meilleure saison de notre histoire et que tout le monde est surpris par nos résultats ? Vraiment, je l’ignore. Et je trouve ça bizarre : en Angleterre, d’où je viens, on encourage les projets ambitieux, ici apparemment pas… Beaucoup de gens semblent préférer voir le club s’effondrer et repartir vers le monde amateur ! "

À l’instar d’autres plaignants (Waasland-Beveren, l’Antwerp… et même Roland Duchâtelet), le club virtonais et son propriétaire dénoncent le cumul de casquettes de Mehdi Bayat, tour à tour Président de l’Union Belge, membre du CA de la Pro-League et CEO du Sporting de Charleroi.

" Il n’y a rien de personnel, peu importe qu’il s’agisse de Mehdi Bayat ou d'une autre personne, c’est le principe que je mets en cause " poursuit Alex Hayes. " Un cumul n’est jamais sain : quand un patron de club est en même temps Président de la Fédération, vous vous exposez forcément à des conflits intérêts. Nulle part ailleurs à l’étranger, ça ne fonctionne comme cela. Dès lors, on peut légitimement se demander pourquoi, en Belgique, cela fonctionnerait en 2020 ? "

Dans les semaines qui viennent, les débats seront chauds devant les différentes instances. Car en dévoilant les cartes de sa mise sous tutelle judiciaire, Promobe Finance charge aussi l’Union Belge d’intimidation dans ce que son communiqué de la matinée appelait " une atteinte majeure aux principes fondamentaux de l'État de droit " !

" Nous irons jusqu’au bout et il faut toujours avoir confiance en la justice… sinon ce serait très grave ! " reprend Hayes. " Si on ne pensait pas que tout se déroulerait honnêtement, alors je vous dirais ‘c’est mort’… mais ce n’est pas le cas. Le club a grandi, tout n’est pas parfait, nous avons commis des erreurs. Mais il y a 18 mois, à 5 heures près, ce club était en faillite, mort et enterré. J’espère donc que la justice comprendra que, pour la région et pour tout le football belge, ce club a un projet sérieux et qu’il mérite d’avoir sa licence… et même pour la D1A ! "

Car n’oublions pas cette ultime plainte au civil : si Virton devait récupérer ses 3 points d’un duel face au Beerschot, c’est l’Excelsior, et non Westerlo, qui totaliserait le plus haut total de points sur la saison de D1B. Et monterait donc en D1A… si du moins la finale retour entre OHL et le Beerschot ne se joue pas in fine!

" Inutile de vous rappeler que nous sommes en pleine crise du coronavirus et que faire débarquer, du jour au lendemain, une entreprise pour rénover le stade ne s’improvisera pas. Mais nos plans sont prêts et si le destin nous fait aboutir en D1A, nous serons à même d’y tenir notre place ambitieusement. "

Raison pour laquelle Promobe Finance, le groupe de Flavio Becca, a fait offre de rachat de l’Excelsior, pour passage d’un statut d’asbl à un statut de société commerciale. De sorte que le club soit inclus dans le holding de son propriétaire, et qu’il ne soit plus inquiété à l’avenir par des soucis de gestion et de financement.