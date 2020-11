Alex Czerniatynski sur Diego Maradona : " En 82, j'étais avec lui au contrôle anti-dopage… "

Dans les années 80, la route de Diego Maradona a souvent croisé celle de joueurs belges. On pense évidemment aux deux Coupes du Monde de 1982 et 1986.

" Je l’ai affronté deux fois : en 1983 avec Anderlecht contre Barcelone à Bruxelles pour l’inauguration du Stade Vanden Stock, et un an plus tôt bien sûr, lors de notre victoire sur l’Argentine en match ouverture du Mundial espagnol " se souvient Alex Czerniatynski, attaquant des Diables à l’époque. " Au Camp Nou, il était à côté de moi dans le couloir avant de monter sur la pelouse et je l’ai retrouvé après le match pour le contrôle anti-dopage. Il était fort abattu car on avait gagné : il ne parlait pas car eux pensaient nous écraser... On était dans un petit kot de 2 mètres carrés, ça me faisait bizarre : j’avais 22 ans, c’était mon idole de toujours et je ne savais pas quoi lui dire. Jusqu’alors je ne l’avais vu qu’à la télévision, et là tout à coup, devant moi, se tenait un petit monsieur d’1,65 m... Mais sur le terrain, personne ne lui arrivait à la cheville. Non, je n’ai pas demandé d’autographe ! Son maillot, c’est Pfaff qui avait essayé de l’avoir après le match, mais je ne sais pas si Jean-Marie l’a eu… "