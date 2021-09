Aleksandar Mitrovic, l’arme fatale de la Serbie - 01/09/2021 La Serbie semble avoir retrouvé du poil de la bête durant les éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022. Versés dans la poule A, les Serbes sont invaincus et trônent en tête de leur groupe aux côtés du Portugal. Les bonnes performances de la Serbie portent le sceau d’un ancien Anderlechtois. En effet, Aleksandar Mitrovic n’a cessé d’empiler les buts et est le meilleur buteur de ces qualifications avec cinq buts inscrits lors des trois premières journées. Il devance ainsi le Turc Burak Yilmaz et ses quatre réalisations. Si la performance est déjà impressionnante en elle-même, il faut rajouter le fait que ces cinq buts sont tombés en seulement quinze tirs tentés, soit un goal toutes les trois tentatives. Son doublé contre l’Azerbaïdjan lors de la troisième journée constituait la onzième fois que le buteur de Fulham inscrivait deux buts ou plus pour sa sélection. Meilleur buteur de son pays, Mitrovic a inscrit 41 buts en 64 sélections et est largement au-dessus de la barre du but tous les deux matchs, mieux que les 44 buts en 90 matchs disputés sous la vareuse mauve. En qualification pour la Coupe du Monde, l'attaquant s'approche même du rythme effréné d'un but par match. En quatorze rencontres, le Serbe a inscrit douze buts. Le Luxembourg et l’Irlande sont prévenus, Mitro est chaud et compte bien faire trembler les filets.