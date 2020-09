Alderweireld : "Mon adversaire le plus coriace à affronter en équipe nationale ? Eden Hazard à l'entraînement"

Plus que le résultat purement sportif, le match des Diables face à l'Islande ce mardi soir, revêt une importance toute particulière pour Toby Alderweireld. En cas de titularisation, ce qui devrait d'ailleurs être le cas, le Spur rentrerait dans le club fermé des centenaires en équipe nationale (il compte 99 caps). Parmi les joueurs actifs, il rejoindrait Jan Vertonghen, Axel Witsel et Eden Hazard.

En conférence de presse en marge de la rencontre, Alderweireld a donc été questionné sur son épopée en équipe nationale. Bien évidemment, la question de l'adversaire le plus coriace qu'il ait dû affronter a fait surface. Fidèle à son habitude, Toby a astucieusement botté en touche, répondant d'un clin d'oeil : "Eden Hazard à l'entraînement. C'est la meilleure des réponses."

Alderweireld a également été questionné sur son meilleur souvenir avec les Diables. Sans surprise, il mentionne la victoire historique des Belges contre le Brésil en quarts de finale de la coupe du monde 2018 : "Je n'oublierai jamais la charge émotionnelle, l'énergie, la passion qu'il y avait dans cette rencontre. Contre le Japon, on avait failli être éliminés mais on était revenus. Contre le Brésil, on a montré notre meilleur visage. Egaliser le meilleur résultat belge de l'histoire en battant l'une des meilleures équipes du tournoi, c'était tellement spécial" confie-t-il.