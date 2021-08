Albert Sambi Lokonga a découvert la Premier League : "il a été solide pour une première"

Albert Sambi Lokonga a découvert la Premier League vendredi soir. Le Gunner a connu la défaite pour le match inaugural de cette saison 2021-2022 face à Brentford. Pour sa première rencontre officielle, il a été aligné d’entrée de jeu au côté de Granit Xhaka, dans un onze d’Arsenal peu expérimenté. Pas de Lacazette ni d’Aubameyang, mais bien le jeune Balogun (20 ans) et Smith-Rowe (21 ans) pour mener les offensives. En tout, Mike Arteta alignait quatre joueurs de 21 ans ou moins, pour un onze qui s’est manifestement cherché toute la rencontre. Sambi, de son côté, a disputé les 90 minutes du match et a évolué dans son registre : placement, absence de prise de risque, remontée balle au pied et frappe de loin. Le Mirror a analysé sa prestation : "il a eu une présence très énergique, patrouillant devant ses quatre défenseurs et dictant le tempo. Il n’a pas été tétanisé par l’atmosphère et a réussi à se libérer du pressing de Brentford par des demi-tours agiles". Sa sortie de balle à la 48e minute, dans un slalom élégant, restera l’une des images marquantes de son match, tout comme sa prise d’initiative sur une frappe à la 58e. A l’aise techniquement Sambi a réussi une roulette devant le but adverse (15e minute) et s’est trouvé bien impuissant sur les deux buts concédés. Avec 87% de passes réussies, il est resté dans le registre que les suiveurs de la Pro League lui connaissent. Le Mirror suppose que le joueur parviendra encore à faire augmenter sa vitesse d’exécution pour se mettre au niveau de la Premier League. Mais pour cela, il faudra que le Verviétois soit mieux entouré que lors de cette première rencontre (manquée) des Gunners. La saison dernière, le club du nord de Londres avait terminé à la huitième place de la Premier League.