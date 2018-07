Albert : "Quand tu élimines le favori, tu deviens le favori !"

Philippe Albert était une nouvelle fois euphorique grâce à la victoire des Diables en quarts face au Brésil ce vendredi soir (1-2). A tête (un petit peu) reposée quelques minutes après la victoire, le consultant de la RTBF décrypte la rencontre et confie ses espoirs pour la suite de la compétition.

Ses premières impressions: "Un sentiment indescriptible après une prestation étincelante de tous les Diables. Ils étaient attendus au tournant parce que c'était le match référence et ils ont réalisé une première mi-temps de haute voltige avec des joueurs en surrégime comme Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Marouane Fellaini, Axel Witsel... enfin on peut tous les citer! Éliminer le Brésil en quarts de finale d'une Coupe du monde, peu d'équipes sont capables de le faire et aujourd'hui les Diables ont été grandioses."

L'ex-diable a été réellement impressionné par le niveau affiché par chacun des Diables: "Tout le monde a évolué au meilleur de ses possibilités c'est la seule façon de pouvoir éliminer une équipe comme le Brésil. On savait qu'on a énormément de qualités, on devait encore le prouver dans un match de haut-standing. Que demander de plus ici? C'était le favori du tournoi en quarts de finale et ils ont joué comme si c'était une rencontre amicale quoi mais avec un sérieux et un caractère absolument incroyables... Quand je vois Chadli et Fellaini, ce qu'ils ont apporté dans la dernière demi-heure face au Japon et ce qu'ils ont apporté aujourd'hui face à la meilleure équipe du tournoi on ne peut qu'être satisfait. Et surtout être positif: on vient d'éliminer le favori de cette Coupe du monde. Quand vous éliminez le favori, automatiquement vous le devenez vous."

Les Diables ont charmé mais la tactique de Martinez a fini de faire taire les derniers sceptiques: "Ça a fonctionné à merveille. Après dix minutes un peu hésitante durant lesquelles le Brésil nous a quand même mis sous pression notamment sur phases arrêtées, sa tactique a été payante avec Lukaku à droite dans les parages de Marcelo et Eden à gauche sans travail défensif, ça c'était important aussi... et de Bruyne dans un rôle un peu libre-axial. Ensuite, les combinaisons qu'ils nous ont sorti pour faire mal à cette défense... les buts qu'on a inscrit, notamment le deuxième qui est un régal: voir Lukaku dans ses œuvres, la finition de De Bruyne qu'il est vraiment bénéfique de voir dans une position beaucoup plus avancée... c'était le de Bruyne de City, haut sur le terrain, qui donne des directives, qui coupe des lignes brésiliennes, qui est décisif. C'était génial à voir, cette première mi-temps c'est probablement la meilleure depuis de longues années."

Philippe Albert est très confiant pour la suite: "Je pense que les joueurs vont le faire. Le discours est le même depuis plusieurs semaines. Ils sont venus ici pour remporter cette Coupe du Monde et aujourd'hui ils ont frappé un coup énorme. La France va être un adversaire redoutable, comme l'était le Brésil mais il ne faut pas en avoir peur. Il faut respecter cet adversaire, pas le craindre parce qu'on a les éléments pour faire mal à toutes les équipes du monde, on l'a encore vu aujourd'hui. On a les joueurs pour faire la différence. Et quand on doit faire le gros dos comme on a du le faire dans la dernière demi-heure, on a des défenseurs qui se jettent dans les duels, des médians qui travaillent très bien défensivement et vous avez un gardien qui fait partie des trois meilleurs du monde. Ce n'est même plus rêver qu'on doit faire, c'est être réaliste et se dire qu'on va peut-être soulever ce trophée dans neuf jours."

Petite ombre au tableau en vue de la demi-finale, la suspension de Thomas Meunier: "C'est terrible pour Thomas, manquer une demi-finale de Coupe du monde après le tournoi qu'il réalise... ça doit être terrible pour lui mais voilà je pense que ses partenaires vont faire le maximum pour qu'il puisse encore jouer la finale. Tactiquement je pense qu'il n'y a rien qui changera... Je pense que Chadli va switcher à droite, et ça ne m'étonnerait pas que Vertonghen prenne le flanc gauche à son compte et à ce moment-là Vermaelen ferait son apparition dans l'équipe."

Il conclut: "En football tout est toujours possible. Les Brésiliens étaient favoris véritablement, j'avais dit que si on voulait créer l'exploit, les joueurs devaient jouer à leur niveau habituel voire au-dessus. Et ça ils l'ont fait aujourd'hui, tous. Et les remplaçants aussi ont fait le boulot. Tielemans s'est battu comme un beau diable pendant quelques minutes. Vermaelen c'est comme si il avait toujours été dans l'équipe. On a des ressources, on a un banc incroyable aussi. On a réussi ce qu'on devait faire, ils ont réussi leur Coupe du monde. Mais ils ne s'arrêteront pas là parce que ce sont des gars qui n'ont qu'une seule envie c'est de gagner."