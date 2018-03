Albert: "On n'a pas de joueurs qui vont au charbon quand ça va moins bien"

La Coupe du monde 2018 en Russie approche à grands pas et une interrogation poursuit toujours les Diables rouges de Roberto Martinez : Ont-ils une mentalité de vainqueurs ? Le débat a été relancé par Martinez en personne lors d’une soirée de gala jeudi dernier. "Il nous faut une mentalité de vainqueurs pour aller le plus loin possible", a affirmé le sélectionneur. Nos journalistes et consultants se sont penchés sur la question lundi dans La Tribune. "Qui inculque cette mentalité ?" s’est interrogé d’emblée Philippe Albert. "Les joueurs sont évidemment les premiers concernés mais cela doit venir du staff et de l’entraîneur en premier lieu. C’est à lui de l’incruster dans le groupe et je pense qu'il l'a." "Selon moi les joueurs ont cette mentalité car ils jouent tous dans des grands clubs", observait de son côté Nordin Jbari avant de rejoindre l'avis de Philippe Albert. "C’est l’entraîneur qui doit mettre en place ces motivations."

Beenkens : "Mourir pour la patrie...mais quelle patrie?" Cette mentalité de gagnants, Rodrigo Beenkens a lui du mal à la déceler. "On dit souvent 'Mourir pour la patrie'. Mais quelle patrie ? Beaucoup de joueurs ne vivent plus en Belgique depuis très longtemps. Et la grande majorité du staff n’est pas Belge" a-t-il avancé. Et de poursuivre en insistant sur l’attitude des Diables lors des tournois précédents : "L’Euro doit rester dans nos mémoires. On a vu des équipes comme le Portugal, l’Islande, le pays de Galles avec des joueurs qui sont arrivés en bombant le torse. On ne voit pas cela chez nous. En 2014 après le 1-0 de l’Algérie, les joueurs regardaient leurs pieds et étaient résignés. Il a fallu un discours de motivation de Wilmots pour se relever. Lors du Mondial 90, lorsque nous avons été éliminés par l’Angleterre, les joueurs ne disaient pas un mot et étaient en larmes. C’est cela pour moi la mentalité de vainqueurs. De râler quand on perd et de tout faire quand cela n’arrive pas. C’est cela que j’attends des Diables."

Albert : "Kompany est le seul véritable leader mais n'est pas apprécié à sa juste valeur" Philippe Albert - © Tous droits réservés Philippe Albert a acquiescé et fait part de son expérience en équipe nationale. "Quand on prend les générations qui ont fait des résultats, nous avions des leaders sur le terrain. On ne peut pas rentrer dans le vestiaire après une élimination contre l’Angleterre et commencer à faire le malin avec des gars comme Gerets, Ceulemans ou Preud’homme", comparait-il avant de donner son avis sur la génération actuelle. "Kompany est le seul véritable leader de cette équipe et je ne pense pas qu’il soit apprécié à sa juste valeur par la plupart de ses équipiers. On a besoin de gars qui ont envie de bouffer le gazon. Dans les grandes nations qui ont gagné des championnats d’Europe ou des Coupes du monde, il y a ce type de joueurs. On a un talent absolument exceptionnel mais on n’a pas des gars qui vont aller au charbon quand ça se passe moins bien et c’est ça le problème."