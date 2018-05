Albert: "On doit être la seule nation à se passer d'un des meilleurs milieux de terrain au monde" 

Philippe Albert et Rodrigo Beenkens étaient présents sur le plateau de Benjamin Deceuninck pour débriefer la pré-sélection des Diables Rouges en vue du Mondial 2018 en Russie.

Evidemment, les trois hommes comme la majorité des supporters des Diables Rouges, étaient concentrés sur une information: la non -sélection de Radja Nainggolan.

Philippe Albert: "Il n'a fait aucun choix, il retarde l'échéance et cela me déplaît énormément. Je l'ai entendu parler 'd'apprécier certains joueurs', on ne demande pas à un sélectionneur national d'apprécier les joueurs. On lui demande de trancher dans le vif avec leurs qualités et leurs défauts. C'est une drôle de sélection qui va faire débat parce que si ça se passe pas bien il devra assumer."

Pour lui, ce choix est vraiment incompréhensible: "On doit être la seule nation à se passer d'un des meilleurs milieux de terrain au monde, je n'ai pas peur de le dire. Il est très apprécié par ses partenaires quoiqu'en dise Martinez. Lors d'une compétition comme celle-là vous devez vous déplacer avec vos qualités principales et vos meilleurs joueurs: Nainggolan doit faire partie de cette sélection malheureusement ce n'est pas le cas et c'est terrible. Quand j'entends que c'est pour une raison tactique, je ne suis pas d'accord avec ça."

Le consultant de la RTBF n'était donc pas du tout d'accord avec la décision de Roberto Martinez qu'il ne comprend pas. Il aura l'occasion de revenir sur le sujet ce lundi soir dans La Tribune.