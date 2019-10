Albert : "Je préfère être à ma place qu'à celle du sélectionneur"

La trêve internationale a été très positive pour nos Diables, avec deux victoires convaincantes. 9-0 contre Saint-Marin et 0-2 contre le Kazakhstan. Une qualification acquise, et un objectif de sans-faute toujours réalisable. Que des enseignements positifs, tant d’un point de vue individuel que collectif, pour Philippe Albert.

"Chaque Diable sur le terrain pendant les deux rencontres a répondu présent. Certains ont marqué des points en vue du prochain championnat d’Europe."

Il s’explique : "Je pense que Praet a été assez positif. Evidemment Vanaken, lors du dernier match, a évolué à son niveau de Bruges, ce qui équivaut pour moi au top européen. Et Verschaeren est très bien monté, en inscrivant en plus un petit but. Ces joueurs-là ont certainement marqué des points."

Il y a peu de chances, néanmoins, qu’ils soient tous les trois à l’Euro… "Oui ce sera difficile. Franchement, je préfère être à ma place qu’à celle du sélectionneur. Parce qu’il va faire des heureux, mais quelques malheureux qui auraient dû aussi se retrouver en sélection."