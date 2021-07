Albert Braut Tjaaland, 17 ans, sur les traces de son cousin Erling Haaland : Dix minutes à Molde et déjà un but !

Albert Braut Tjaaland est le cousin d'Erling Haaland et, comme l'attaquant du Borussia Dortmund, le jeune Norvégien de 17 ans semble avoir un sens du but inné...

►►► À lire aussi : Après Haaland, découvrez son cousin Tjaaland, 30 buts en 22 matches

Dès sa première apparition avec l'équipe première de Molde, qui occupe pour l'instant la tête du championnat de Norvège, Albert Braut Tjaaland a trouvé le chemin des filets : lors du déplacement de Molde à Spjelkavik au premier tour de la Coupe de Norvège, il est monté au jeu en fin de rencontre (82') et a inscrit le but du 1-4 dix minutes plus tard (92').

Auteur de nombreux buts chez les jeunes, Albert Braut Tjaaland semble, comme son cousin Erling, promis à un bel avenir...