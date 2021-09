Alain Courtois après le documentaire Le Milieu du Terrain : "Ça va devoir exploser, ce n’est plus possible !"

"Moi j’ai été 16 ans à la fédération et à l’époque, le rôle des agents n’était pas un rôle central. Maintenant, il est devenu un rôle central et tout le monde a intérêt à ce qu’il y ait beaucoup de transferts. Ce qui fait que le supporter est dupe parce que beaucoup de ces joueurs n’ont plus la valeur du club dans le cœur, ils ont surtout la valeur de l’argent. Il suffit de prendre l’exemple de Lionel Messi qui pleure parce qu’il quitte Barcelone et le lendemain il se réjouit au PSG. Ça n’a aucun sens ! Qui règle tout ça, qui a intérêt à avoir des payeurs de transferts plus importants, ce sont les agents. C’est ce rôle des agents que les instances doivent absolument réguler. Au point où on en est, ça va devoir exploser un moment donné. Ce n’est plus possible".

"J’ai été président de la commission de discipline de l’UEFA pendant 10 ans et je peux vous dire que j’ai traité des matches truqués, des affaires d’arbitres corrompus, etc. J’ai eu tout ça. Mais ce qui a tout à fait changé c’est le rapport entre les agents et les clubs. Et ça ne peut plus fonctionner comme ça. Soit on réduit le rôle des agents, soit on impose que les clubs ne rémunèrent plus un agent et qu’ils s’arrangent entre eux pour réaliser le transfert d’un joueur", poursuit l’ancien secrétaire général de l’Union belge.

"Il en va de la réputation du football, des clubs, du corps arbitral, et là on joue avec le feu car on est occupé à dégoûter les gens et les supporters. Quelqu’un qui regarde ce documentaire et qui ne connaît pas le football, il se dit : C’est quand même une bande à part ceux-là. Pour ne pas dire autre chose… On verra si elles sont avérées par la justice mais toutes les informations présentes dans ce reportage dénigrent le monde du football, ce n’est pas possible !"