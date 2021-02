Adnan Januzaj sur les Diables rouges : "Martinez peut emmener notre équipe à la victoire à l’Euro"

Dans un long entretien accordé à Pascal Scimè, Adnan Januzaj a évoqué son futur avec les Diables rouges, ses ambitions et sa relation avec le sélectionneur national.

" L’objectif est bien évidemment d’être sélectionné le mois prochain " raconte le gaucher. " Je suis au meilleur moment de ma carrière. Avec les qualités que j’ai, je dois pouvoir jouer avec n’importe quelle équipe. Mon but est toujours d’être titulaire. L’objectif est d’abord de performer avec mon club et de montrer que je suis en forme. À partir de là, c’est au coach de prendre les décisions. "

L’élégant ailier est également revenu sur sa relation avec Roberto Martinez : " Je m’entends très bien avec lui, c’est un top coach. Je le respecte beaucoup, il m’a donné beaucoup de confiance et m’a sélectionné pour la Coupe du monde. Les gens aiment bien lancer des piques mais c’est le football. Je comprends. "

Malgré des prestations en demi-teinte sous le maillot des Diables, Januzaj est optimiste quant à son avenir en équipe nationale : " Quand j’étais sélectionné, je n’ai pas eu la chance de m’exprimer beaucoup et de jouer. J’ai la mentalité de pouvoir jouer et de montrer aux gens qui je suis. J’ai joué dans les plus grands clubs, j’ai de l’expérience mais je reste un jeune joueur. Je suis au meilleur moment de ma carrière, je pense pouvoir en profiter. "

Concernant l’Euro, Januzaj croit à une victoire des Diables : " On a toutes les qualités pour gagner l’Euro en espérant que tous les joueurs soient en forme. Pour l’instant, on n’a pas de chance avec sept, huit blessés. Ce n’est pas encore un problème mais on aura besoin de tout le monde pour l’Euro. On a un très bon coach avec nous, il peut emmener notre équipe à la victoire. "