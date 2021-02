Adnan Januzaj ouvre la porte à un retour à Anderlecht : "Peut-être que je reviendrai"

Même s’il n’a jamais joué en Belgique chez les professionnels, Adnan Januzaj ouvre la porte à un retour avant la fin de sa carrière dans un entretien accordé à Pascal Scimè.

Concernant le championnat belge, le joueur de la Real Sociedad ne voit pas un cavalier seul du FC Bruges dans les prochaines années : " Il n’y a pas que Bruges, il ne faut pas oublier Anderlecht et le Standard qui restent des grands clubs belges. Anderlecht a eu un petit creux les dernières années mais il reste le plus grand club belge grâce à tous les trophées que le club a gagnés. "

Même s’il est loin de la fin de sa carrière, le Diable rouge envisage même de jouer au Sporting avant la fin de sa carrière. : " Je viens de là-bas, peut-être que j’y retournerai dans le futur. Je pourrais alors faire la différence en Belgique. Je regarde souvent les matchs d’Anderlecht. Cela va mieux ces dernières semaines, le club le mérite. Je connais bien Vincent Kompany, c’est un top gars et j’espère que cela va aller pour lui à l’avenir. "

À 26 ans, Januzaj se sent beaucoup plus mature qu’il y a plusieurs années : " Avant, j’étais jeune. Je ne faisais pas trop attention à ce que je mangeais et je n’avais pas besoin de m’entraîner autant grâce au talent que Dieu m’a donné. Je pensais différemment. Avec l’âge, je comprends que c’est important de prendre soin de soi et qu’il faut s’entretenir pour rester au plus haut niveau. "

Après Romelu Lukaku, un autre Diable formé à Anderlecht envisage donc de revenir à Bruxelles avant la fin de sa carrière. De quoi faire saliver les supporters mauves…