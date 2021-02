Adnan Januzaj optimiste pour Eden Hazard : "Il va revenir plus fort"

En Liga depuis plusieurs saisons, Adnan Januzaj est un témoin privilégié des difficultés d’Eden Hazard au Real Madrid. Dans un entretien réalisé par Pascal Scimè, l’ancien joueur d’Anderlecht revient sur le traitement dont est victime le capitaine des Diables rouges en Espagne.

" Cela me fait mal au cœur quand je vois la manière avec laquelle les gens parlent d’Eden pour l’instant " explique Januzaj. " C’est quelqu’un qui a un grand cœur. Il n’a pas eu de chances à cause de plusieurs blessures qu’il a eues. Une blessure freine la préparation. Rien qu’en ne jouant pas pendant deux ou trois semaines, tu perds beaucoup physiquement. "

Malgré les difficultés de Hazard au Real, l’ailier reste confiant. " On connaît toutes ses qualités. Je ne doute pas qu’il reviendra à son meilleur niveau car c’est l’un des meilleurs joueurs du monde. Il va revenir plus fort. Ce n’est pas facile pour lui car il a beaucoup de pression mais c’est un grand joueur. Je suis sûr que cela ne le dérange pas. "

L’ancien joueur de Manchester revient également sur certaines critiques qu’il juge exagérées : " Quand tout va bien, c’est chouette d’entendre des belles choses mais tout le monde est sur toi quand tout va mal, ce n’est pas facile. En tant que joueur, tu as montré tes qualités au monde et le lendemain, tu es le plus nul ? Ce n’est pas juste mais c’est le football, il faut l’accepter. "