"Wouah, quel phénomène !"

Adil Rami au sujet d'Eden Hazard : "un jour, il s'est pris une grosse baffe dans le vestiaire"

Entre-temps, Eden Hazard a réalisé le doublé avec le Lille de Rudi Garcia et a remporté par deux fois le titre de meilleur joueur du championnat. "Quand il est arrivé, on s’est dit " wouah, quel phénomène ! Je me rappelle, à l’un des premiers entraînements, il n’était pas encore titulaire, il a pris le ballon et s’est mis à accélérer. Florent Balmont, Rio Mavuba essayaient de le mettre à terre mais Eden était tellement fort sur ses appuis… Je me suis dit " quel enfoiré, qu’est-ce qu’il est fort ce petit ! " A ce moment-là, on savait qu’il était fort. Pour son premier match, il était rentré contre le PSG et il avait fait un centre coup du foulard. Je me suis vraiment dit qu’il n’avait peur de rien. Puis l’année où on a été champion, je me suis fait chier derrière. Pendant 8 matchs d’affilée, on gagnait toujours 4-0, alors j’essayais de monter et de faire des gestes techniques et des petits ponts, mais avec Eden à côté de moi, c’était difficile de briller."