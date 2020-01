Adieu, Serpent magique…

Rob Rensenbrink, alias "Robbie" pour tous les amoureux du beau jeu, c’est le symbole de la grande époque d’Anderlecht dans les années 70. Anderlecht qu’on appelait alors Nederlecht car il alignait avec Arie Haan et donc Rensenbrink 2 membres de la grande équipe orange de Johan Cruijff, deux fois vice-championne du monde en 74 et 78.

Rensenbrink, c’était l’élégance, le sens du dribble et du spectacle, cette nonchalance arrogante qui a façonné la marque mauve. On l’appelait l’"Homme-Serpent", pour son corps en caoutchouc, ses jambes arquées, la capacité de cet ailier hors normes d’éliminer son adversaire pour aller marquer.

Mais Rensenbrink, élu il y a 10 ans "Meilleur joueur étranger de l’histoire du football belge", c’était surtout l’homme des grands rendez-vous. Comme disait Raymond Goethals dont il était le grand chouchou… mais qui ne savait prononcer son nom, Rensenbink "mettait son smoking" lors des grands matches, et seulement ces soirs-là.

En 7 saisons à Anderlecht, il ne fut jamais Champion de Belgique, mais il fut le héros des finales de Coupe des Coupes contre West-Ham en 76 et Vienne en 78. Sans compter les Super Coupes d’Europe où il battit à lui seul le grand Bayern Munich et le grand Liverpool.

En fait, Rensenbrink ne se motivait que pour les grandes occasions et en vrai Hollandais, il roulait au gros contrat. Et quand Constant Vanden Stock ne lui donna plus le chèque qu’il exigeait, Rensenbrink fila aux Etats-Unis et connut une fin de carrière sans relief.

Aujourd’hui, Robbie qui s’en va, c’est toute une époque qui s’évapore.