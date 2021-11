Adama Traoré meilleur dribbleur du monde, Christian Brüls... premier belge

Les fans de football raffolent des dribbles. Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou encore Eden Hazard : tous maîtrisent l'art du dribble à la perfection. Mais cette saison, ces joueurs s'inclinent devant Adama Traoré, meilleur dribbleur du monde selon l’Observatoire du football CIES qui a publié le classement des 100 dribbleurs les plus actifs à travers le globe. À noter que seuls les joueurs ayant tenté au moins 40 dribbles depuis le début de la saison sont repris dans le classement.

Pour classer les artistes, le CIES a mis au point un "indice de dribble" en divisant le pourcentage de dribbles réussis par la fréquence des tentatives de dribble. Et c'est Traoré, l'ailier ultra-athlétique de Wolverhampton, qui a enregistré le plus gros score (11.24) en réussissant 78,9% de ses dribbles. Le puissant espagnol devance l'Argentin de l'Université du Chili Nahuel Luján (9.7) et le Nigérian Chidera Ejuke du CSKA Moscou (9.3).

Dans les autres grands championnats, Rafael Leão (Milan AC) domine les débats en Italie, Alphonso Davies (Bayern Munich) en Allemagne, alors que Vinícius Júnior (Real Madrid) règne sur la Liga. Présent dans le top 5 des meilleurs dribbleurs européens la saison dernière, le Diable Jérémy Doku cède son trône en Ligue 1 à son coéquipier du Stade Rennais Kamaldeen Sulemana.