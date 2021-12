ACFF Actu : visite guidée de la salle de fitness de Hazard, De Bruyne et les autres, la solidarité liégeoise et le Felice Time

ACFF Actu : visite guidée de la salle de fitness de Hazard, De Bruyne et les autres, la... Le football amateur peut continuer malgré le Covid et avec lui, ACFF Actu continue bien évidemment ! C’est la bonne nouvelle issue du dernier codeco, le sport en extérieur continue, mais l’hiver pointe tout doucement le bout de son nez. Avec lui, des conditions climatiques compliquées et la question des remises générales est sur toutes les lèvres, week-end après week-end. La semaine dernière la Province de Luxembourg a opté pour cette option, contrairement à la Province de Namur. Mais comment cela fonctionne-t-il exactement ? Faut-il également penser aux éventuels dégâts que cela peut provoquer, de jouer sur un terrain difficilement praticable ? C’est notre débat de cette semaine. Des dégâts, certains clubs liégeois en ont subi beaucoup à la suite des inondations de l’été dernier. Avec parfois de très gros travaux à entreprendre. La solidarité issue du monde sportif s’est organisée et des bons d’achat ont pu être offerts dans la Province de Liège pour aider un peu les clubs les plus démunis face à cette catastrophe "naturelle". Comme dans chaque émission, nous vous emmenons en visite au centre de Tubize. Cette fois, c’est dans la toute nouvelle salle de fitness des Diables rouges que nous nous rendons. Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne et Eden Hazard notamment y passent pas mal de temps pendant les rassemblements des Diables ! Des Diables qui permettent au budget de l’ACFF d’être ambitieux pour l’année 2022. 10,5 millions d’euros que l’on vous détaillera dans l’épisode du jour. Dans le Felice Time, Michel Lecomte a posé une question précise à l’entraîneur de l’Union : "Je suis entraîneur, je subis des pressions pour faire jouer le fils du président ou d’un sponsor, que faire ?" Une rencontre avec un bénévole aussi au programme, Jacques, du club de Waremme. Il est ce qu’on appelle le correspondant qualifié du club, "CQ" dans le jargon du football amateur. Référent du club auprès de l’Union Belge, il est une sorte de super secrétaire, la véritable plaque tournante. Un rôle essentiel en pleine (r) évolution digitale. Pour terminer l’émission, les Castors du club de Bièvre sont mis à l’honneur cette semaine ! Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière de l’année 2021, en attendant, n’oubliez pas les nouvelles règles dans vos clubs de football. Le Covid Safe Ticket est obligatoire pour les personnes de plus de 16 ans si plus de 100 personnes sont présentes dans les infrastructures. Le masque est lui obligatoire pour toutes les personnes de plus de six ans, partout, même au bord des terrains. En ce qui concerne la buvette, elle est soumise aux mêmes règles que tout le reste de l’Horeca.