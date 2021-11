ACFF Actu : les conseils de Felice Mazzu, des détenus en formation d’entraîneurs et Michel Lecomte en invité

L’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) se dote de son émission hebdomadaire d’actualité, ACFF Actu. Une émission qui sera relayée, chaque semaine, sur le site de la RTBF.

Du football amateur, pour et par les garçons et les filles. Ils sont plus de 215000 affilés à l’ACFF actuellement ! En plus des nombreux bénévoles et membres des clubs qui s’affairent chaque week-end à faire vivre le foot et à entretenir les infrastructures.

ACFF Actu ce sera des rencontres, des découvertes, des informations mais aussi du débat.

Le rendez-vous est fixé, tous les vendredis soir !