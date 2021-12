ACFF Actu : Le Foot4girls, un projet qui cartonne, la visite du bureau de Roberto Martinez et le Felice Time

ACFF Actu : Le Foot4girls qui cartonne, la visite du bureau de Roberto Martinez et le Felice Time -... Cette semaine dans le second numéro d’ACFF Actu, le contrôle du CST est la question qui fait débat. A l’heure du nouveau Codeco, le football amateur se pose pas mal de questions. L’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) rappelle les règles essentielles, notamment en ce qui concerne le contrôle du CST. Ce CST pose aussi question. Car certains joueurs pensent carrément arrêter le football. D'autres, essayent de trouver les meilleures solutions possibles. Au-delà du Coronavirus, on parle aussi football et d’un projet pour le foot féminin. Le Foot4Girls. Ce sont des entraînements gratuits à destination des filles de 6 à 10 ans un peu partout en Wallonie, mais aussi à Bruxelles. L’objectif, encourager une nouvelle génération de joueuses à découvrir et à pratiquer le football dans un environnement éducatif, tout en s’amusant. Chaque semaine, plus de 30 centres proposent des sessions d’entraînements ludiques et techniques. L’émission ira également faire son petit tour habituel du côté du centre de Tubize avec cette fois un lieu important du centre, celui du bureau du sélectionneur Roberto Martinez. Placé en hauteur, il possède une vue sur tous les terrains du centre d’entraînement des Diables Rouges. Felice Mazzu nous donnera ses précieux conseils. Cette semaine, ils pourront aider pas mal d’entraîneurs qui galèrent au moment de choisir si son meilleur joueur, absent de l’entraînement mais fit pour le match, doit commencer la rencontre du week-end. Enfin, des informations pratiques sont données et vous découvrirez pourquoi le club de Verlaine s’appelle les taureaux.