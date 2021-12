ACFF Actu : David Delferière, Président de l’Acff, évoque l’arbitrage, les buvettes, le bilan de 2021 et ses vœux pour 2022

ACFF Actu : David Delferière, Président de l’Acff, évoque l’arbitrage, les buvettes, le... Pour la dernière émission de 2021, ACFF Actu a reçu David Delferière. Le Président de l’ACFF a balayé plusieurs sujets et a évoqué une année 2021 positive malgré le Coronavirus. Il en a également profité pour aborder l’année 2022. 2021 est presque derrière nous. Il convient donc de faire un bilan de l’année écoulée. Un bilan positif, mais qui a connu quelques couacs. Notamment au niveau des arbitres. Trop souvent encore, ceux-ci sont maltraités sur les terrains du foot amateur. L’Acff a donc mis en place un plan arbitre, afin d’augmenter leur nombre, mais aussi de les fidéliser sur le long terme. Un projet qui tient à cœur à David Delferière comme il l’explique dans l’émission. Avec le projet Becore, vous pouvez voir un entraînement avec les meilleurs espoirs de l’arbitrage. 2021, c’est aussi un retour sur les pelouses après l’arrêt du foot amateur. Un retour qui se veut parfois festif, notamment dans les buvettes. Et pour éviter de rentrer en ayant trop bu, un club, la RUS Sartoise a mis au point une initiative afin de sensibiliser joueurs, entraîneurs et parents à l’abus de l’alcool. Et ce n’est pas tout. Il y a le traditionnel Felice Time qui nous parle de l’importance de la 3e mi-temps, la visite de Tubize avec les vestiaires des Diables Rouges et des Red Flames et l’explication du sobriquet avec les baudets de Bertrix. 2021, enfin, c’est aussi la dernière de l’année pour ACFF Actu qui revient en 2022 avec plein de reportages, de bénévoles à découvrir et d’initiatives dans les clubs francophones amateurs.