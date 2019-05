Accrochés par l'Irlande, les U17 belges remportent leur poule et filent en 1/4 de finale

La Belgique est parvenue à se qualifier pour les quarts de finale de l'Euro U17 jeudi soir lors de son troisième match de la poule A à Dublin. Face au pays hôte, l'Irlande, les Diablotins se sont contentés d'un partage 1-1 pour terminer en tête de leur groupe avec 5 points après leur succès contre la Grèce et leur partage contre la République Tchèque, qui termine deuxième du groupe ex-aequo.

Très remuants grâce notamment à un Jérémy Doku déchaîné, les jeunes Diables ont eu une multitude d'occasions mais ont trop souvent péché dans le dernier geste. Chris Kalulika a fini par trouver la faille à la 65e minute mais l'Irlande a rapidement égalisé sur phase arrêtée sur l'une de ses rares occasions (74e).

Un but finalement sans conséquences. En tête de son groupe, la Belgique affrontera les Pays-Bas en quarts de finale. Les 'Oranje' ont été battus 2-0 par la France dans l'après-midi et ont terminé deuxièmes du groupe B. Le duel entre la Belgique et les Pays-Bas est programmé dimanche à 14h.