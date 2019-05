Accroché par Eupen, St-Trond laisse filer Charleroi dans le groupe A des Play-offs 2

Saint-Trond et Eupen se sont quittés sur un partage 2-2 dimanche soir à l'occasion du dernier match du groupe A de la 8e journée des play-offs 2 de la Jupiler Pro League. Ralentis par les Germanophones, les Trudonnaires (2es, 13 pts) perdent du terrain sur Charleroi (1er, 16 pts) qui avait battu Beerschot-Wilrijk 0-3 samedi. Prochain adverse des Carolos, Westerlo est 3e avec 12 unités.

C'est Eupen qui a été le premier à trouver la voie des filets ce dimanche grâce à Jean Lazare, aidé par une mauvaise intervention du gardien de St-Trond Lucas Pirard (23e). Impalpables en première période, les Canaris ont eu un beau sursaut d'orgueil au retour des vestiaires. Deux centres venant de la gauche ont permis à Mamadou Sylla (59e) et Jordan Botaka (69e) de renverser la situation en l'espace de dix minutes. Une avance qui n'a pas duré. Eupen a rétabli l'égalité immédiatement grâce à Sulayman Marreh, buteur de la tête sur corner pour le but du 2-2 définitif (71e). A noter qu'Eupen a terminé la rencontre à 10 à la suite d'un second bristol jaune brandi à Jean Lazare à la 90e+1.

Eupen est 5e de la poule A avec 8 points à égalité avec Ostende (4e) et Beerschot-Wilrijk (6e).