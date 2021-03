Absent quatre semaines, Lewandowski manquera les matchs contre le PSG

C’était dans l’air depuis dimanche soir et c’est désormais officiel : Robert Lewandowski loupera les quatre prochaines semaines de compétition et ne pourra donc pas jouer le quart de finale tant attendu face au PSG.

Bien évidemment titulaire mardi dimanche en qualifications face à Andorre, l’attaquant polonais est sorti peu après l’heure de jeu pour une blessure au genou droit. La Fédération polonaise parlait à ce moment-là d’une guérison qui prenait généralement "cinq à dix jours".

L’indisponibilité du buteur sera donc finalement bien plus importante. Le Bayern Munich a en effet communiqué que son attaquant avait contracté un étirement ligamentaire dans le genou droit et que son absence serait "d’environ quatre semaines". Un coup dur pour son club qui ne pourra pas compter sur sa star lors du choc au RB Leipzig ce samedi mais également lors du tant attendu quart de finale de Ligue des champions face au PSG les 7 et 13 avril.

Reste à savoir désormais comment l’entraîneur bavarois, Hansi Flick, compte le remplacer pour les prochaines échéances cruciales du club.