A trois face au gardien, ils réalisent la pire contre attaque de l’histoire

Dans le football, certains aiment les attaques placées du Barça, d’autres préfèrent les contre attaques rondement menées. Rien de tout ça ici puisque ce dimanche, les joueurs du FC Servette, en Suisse, ont sans doute réalisé la pire contre attaque de l’histoire.

Alors que le score est de 1-2 en faveur du Servette FC face aux Zurichois, les visiteurs ont une occasion en or de faire le break en toute fin de rencontre.

L’attaquant Koro Koné remporte son duel avec son opposant direct et file tout droit vers le but adverse balle au pied. A ses côtés, Boubacar Fofana et Ariel Mendy se projettent vers l’avant. Servette est dans une situation de 3 contre 1, il ne reste plus que le gardien à battre. Facile a priori et pourtant..

Koné avance, cherche à trouver ses coéquipiers mais ces derniers, obsédés par le but, oublient de ralentir et se retrouvent en position de hors jeu. Perturbé, Koné la joue solo et tente sa chance aux 25 mètres… d’une magnifique frappe du pied droit. Ou pas. Heureusement pour ces trois joueurs, le score n’a pas bougé et le FC Servette s’est imposé 1-2.

Une action à voir et à revoir en vidéo (à partir de 3 minutes et 11 secondes), avec en fond une musique digne des plus grands films hollywoodiens.