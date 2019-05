A peine retraité, Xavi entame sa carrière de coach à Al Sadd

Xavi n'a pas tardé à entamer sa reconversion. Une semaine après avoir disputé le dernier match de sa carrière de joueur, l'ancien meneur de jeu du FC Barcelone a été officiellement été nommé coach d'Al Sadd. Le club qatari l'a annoncé sur Instagram. Il entrera en fonction la saison prochaine.



Cette nouvelle orientation n'est pas vraiment un surprise. "J'ai l'intention d'entamer une carrière d'entraîneur au Qatar, où il y a moins de pression, pour acquérir de l'expérience", a déclaré Xavi à l'agence espagnole Efe avant son dernier match face à Persépolis.



Il restait à connaitre le nom de son employeur. Il s'agit donc d'Al Sadd, le club où il a terminé sa carrière de joueur.



Le champion du Qatar effectuera son stage d'avant saison en Espagne au mois de juillet.



Xavi prendra la succession du Portugais Jesualdo Ferreira, 73 ans, dont le contrat arrive à échéance fin juin.

Dans sa longue carrière de joueur, Xavi a remporté quatre fois la Ligue des Champions et huit fois la Liga avec le FC Barcelone. Avec l'Espagne, Xavi a remporté la Coupe du monde 2010 et l'Euro en 2008 et 2012. Il a quitté la Catalogne pour le Qatar en 2015.