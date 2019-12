"A Nation's Story": Megan Rapinoe, Alex Morgan et les Américaines racontent leur titre mondial

Elles sont arrivées en France en tant que championnes du monde en titre légèrement ébranlées, elles en sont reparties superstars et avec la Coupe du Monde sous le bras. Emmenées par Megan Rapinoe (élue depuis Ballon d'Or 2019) et Alex Morgan, les joueuses de l'équipe nationale dames des Etats-Unis (USWNT) ont marqué de leur empreinte la Coupe du Monde féminine de la FIFA.



Du 13-0 inaugural contre la Thaïlande, jusqu'à la victoire finale face aux Pays-Bas, les stars de l'équipe racontent le chemin parcouru, et la manière dont l'équipe s'est relevée après une cruelle désillusion aux Jeux Olympiques de Rio en 2016.