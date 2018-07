A la suite de la polémique avec Erdogan, Özil met fin à sa carrière internationale

Après la polémique de la photo avec Erdogan, Mezut Özil a décidé de mettre un point final à son aventure en équipe nationale allemande. Il l'a annoncé via communiqué sur les réseaux sociaux.

"C'est avec le cœur lourd et après y avoir beaucoup réfléchi en raison des événements récents que je ne jouerai plus pour l'équipe nationale d'Allemagne alors que je ressens ce sentiment de racisme et ce manque de respect. J'ai toujours porté le maillot de l'Allemagne avec fierté et excitation mais ce n'est plus le cas. C'était une décision très difficile à prendre parce que j'ai toujours tout donné pour mes coéquipiers, le staff et les personnes bien en Allemagne."

Le joueur d'Arsenal écrit son ras-le-bol de devoir sans cesse se justifier et prouver son amour de l'Allemagne depuis cette photo où il pose aux côtés d'Erdogan, le président de la Turquie dont certains membres de sa famille sont issus. La récupération politique et toutes les polémiques qui ont suivies ont poussé Özil à prendre cette décision. Il confie être victime de racisme... Se comparant à Podolski et Klose que personne n'appelle Polono-Allemands alors qu'il a toujours été considéré comme Turco-Allemand. "Je suis né en Allemagne et j'y ai été éduqué. Pourquoi les gens ne peuvent-ils pas accepter que je sois juste Allemand?" Sous la pression, il a donc flanché et décidé d'arrêter l'aventure avec l'équipe d'Allemagne avec à son palmarès une Coupe du monde en 2014.