A la découverte du Padbol, la fusion entre le padel et le football

Le Padbol, tu connais ? Écris comme ça, ça fait un peu sourire mais cette discipline a été créée en 2008 en Argentine et est très populaire au Brésil et en Uruguay. Le Padbol se développe aussi en Europe, surtout dans le Sud. Le Padbol, c’est un mélange de foot tennis sur un terrain, de 10 mètres sur 6, entouré d’une surface vitrée à l’image du padel. En Belgique, il est difficile d’y jouer puisqu’il n’existe que deux complexes en Flandre et aucun en Wallonie ou à Bruxelles. Alors nous avons traversé la frontière de 3 km en direction d’Halluin (à moins de 10 minutes de Mouscron) pour y découvrir l’Arena AC, le premier centre de Padbol de France qui compte parmi ses gérants l’ex international français Mathieu Debuchy (Lille, Arsenal ou Saint-Etienne notamment) et Philippe Liard, un ancien joueur formé au LOSC où il a évolué aux côtés de Kevin Mirallas et Yohan Cabaye et, qui a joué durant plusieurs saisons chez nous à Ostende, Tubize ou encore au RDWM.

Découverte d’une discipline ouverte à tous mais qui ravira les fans de foot et ... de padel.