À Anderlecht, la patience des supporters a des limites

Dimanche le Sporting n'a pas pu faire mieux qu'un nul blanc face à Waasland-Beveren. Et pour la première fois de la saison certains supporters ont crié leur ras le bol avec force et détermination.

" La patience se mue tout doucement en une espèce d’impatience voire en colère chez certains " admet Patrick John supporter des Mauves depuis plus de 40 ans.

Après la rencontre, les joueurs n'ont pas fui leurs responsabilités. Ils sont venus discuter avec les supporters. Samir Nasri comprend la réaction d’une partie des fans.

"C’est un peu normal quand on fait 0-0 à domicile contre Beveren. On aurait pu gagner et se donner une bouffé d’oxygène et voir plus haut au classement. On l’a pas fait donc les supporters ont le droit eux aussi de faire part de leur mécontentement. A nous de les rassurer en gagnant des matchs "

Contrairement à ce qu'on pourrait croire ce ne sont pas les Ultras, considérés souvent comme les plus turbulents, qui sont le plus remontés. Les plus jeunes s'identifient à Kompany et soutiennent encore le projet de l'enfant de la maison mauve. Ce sont les plus anciens qui n'en peuvent plus et qui regrettent le temps de la dynastie Vanden Stock.

"Monsieur Constant Vanden Stock descendait dans les vestiaires et puis crac boum les résultats changeaient. C’est plus comme ça que ça marche maintenant. La structure a changé et la façon de diriger a changé " se souvient Patrick.

On est donc loin des années folles quand les victoires rimaient avec beau jeu. Aujourd'hui le Sporting est dans une impasse et une frange de supporters en a assez. Reste à voir jusqu’à quand la majorité des supporters acceptera cette phase de reconstruction qui semble de plus en plus interminable.