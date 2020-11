A 40 ans, Marcin Wasilewski met un terme à sa carrière

L'ancien défenseur d'Anderlecht, avec qui il a remporté quatre titres, Marcin Wasilewski met fin à sa carrière à 40 ans, a-t-il annoncé vendredi sur son compte Instagram. "Aujourd'hui, j'ai décidé de me retirer du football professionnel" a t'il simplement rédigé

L'international polonais (60 matches disputés avec son équipe nationale) était sans club depuis l'été dernier après la fin de son contrat avec Wisla Cracovie, le club de sa ville natale où il officiait depuis trois saisons. Wasil est connu en Belgique pour son passage remarqué à Anderlecht entre 2007 et 2013. En six saisons, il a marqué les esprits des supporters qui appréciaient sa hargne et son tempérament de battant. On se rappelle évidemment qu'en août 2009, la carrière du solide Polonais a connu un tournant tragique lorsqu'il a subi une double fracture ouverte de la jambe après un tacle malheureux d'Axel Witsel.

Wasilewski s'était complètement rétabli et avait retrouvé le terrain moins d'un an plus tard. En 2013, il quitte le championnat de Belgique pour une expérience à l'étranger, en Angleterre où il rejoint l'équipe de Leicester. Après avoir été promu en Premier League lors de sa première saison, le Polonais a vécu de près le conte de fées de l'équipe anglaise lors de la saison 2015-2016 avec qui il a connu, dans un rôle principalement de remplaçant, les joies du titre. En 2017, son contrat n'avait pas été renouvelé et il était retourné dans son pays d'origine.