9/9 pour le Standard qui ne fait qu'une bouchée d'un pâle Malines (0-4)

Revigoré depuis l’arrivée d’Mbaye Leye, le Standard n’a pas tremblé sur le terrain de Malines (0-4). Mis sur orbite par un but de Noé Dussenne en première mi-temps, les Rouches ont ensuite déroulé après l’entracte. Ils ont inscrit trois buts en sept minutes, par l’entremise de Selim Amallah, Samuel Bastien et Michel-Ange Balikwisha, pour définitivement enterrer les (maigres) espoirs de Malinois beaucoup trop tendres.

Les Rouches profitent de ce 9/9 pour se replacer au classement. Ils sont désormais 5e et talonnent Anderlecht et l’Antwerp d’un petit point (34 unités). Du côé du Malingwa c’est un vrai coup d’arrêt, moral et sportif, après quatre belles victoires consécutives.

Le résumé :

Début de match en mode mineur. Fidèle à ses récentes habitudes prises depuis l’avènement de Leye, ce Standard plus pragmatique, plus attentiste, laisse le monopole du cuir à Malines. Sur le 2e corner du KV, Hairemans, l’homme en forme côté malinois, place une reprise à côté. Première (timide) incartade flandrienne.

Des Malinois qui jouent crânement leur chance, sans forcément se montrer dangereux mais en confisquant le ballon. Et alors qu’on pense que les Rouches somnolent, ils surgissent sur leur première incartade.

Phase arrêtée pour Gavory côté gauche. Le coup-franc du gaucher et parfait et trouve le pied de Noé Dussenne. Le robuste défenseur ne se pose pas de questions et reprend de volée en un temps. Boum, ça file en lucarne et mystifie un Thoelen bien impuissant. C’est 0-1 !

Réaction malinoise dans la foulée : Druijf, nouvel arrivant derrière les casernes et invisible jusque-là, tente une reprise qui file à côté. Bastien lui répond du tac au tac en envoyant une lourde frappe… déviée par un crâne malinois.

Le Standard a pris le contrôle du match face à un Malines désormais assiégé. Sur une nouvelle incartade dans la surface, Bastien déclenche une deuxième frappe… déviée mais qui est à deux doigts de finir dans les pieds de Balikwisha. Rideau.