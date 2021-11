7e Ballon d’Or pour Messi : "C’est incroyable... il y a 2 ans, j’ai cru que c’étaient mes dernières années"

Tenant du titre après sa victoire en 2019 (le trophée n’ayant pas été remis en 2020 à cause du coronavirus), l’Argentin ne s’attendait pas à monter une septième fois sur le podium, quelques mois après son départ du FC Barcelone vers le Paris Saint-Germain.

"C’est incroyable d’être à nouveau ici. Il y a deux ans, j’ai cru que c’étaient mes dernières années et aujourd’hui me revoilà devant vous", a-t-il précisé. "On a commencé à me demander quand j’allais prendre ma retraite, et aujourd’hui je suis là à Paris, très heureux. J’ai très envie de continuer à me battre et à atteindre de nouveaux objectifs, de nouveaux buts. Je ne sais pas combien d’années j’ai devant moi mais j’espère qu’il y en aura beaucoup parce que je m’amuse énormément cette année."