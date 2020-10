67 ans et toujours les terrains, Dragisa Kosnic le papy footballeur de Serbie - © ANDREJ ISAKOVIC - AFP

67 ans et toujours les terrains, Dragisa Kosnic le papy footballeur de Serbie - Football -... Depuis plus d'un demi-siècle, Dragisa Kosnic écume les terrains de football et à presque 67 ans, il n'est pas près de raccrocher les crampons. Chaque dimanche, il tâte encore du ballon avec des coéquipiers dont il pourrait être le grand-père.