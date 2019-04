600ème but en club pour Ronaldo

Quel qualificatif encore utiliser pour parler de la performance de Cristiano Ronaldo. Le Portugais a encore montré hier pourquoi c'est l'un des meilleurs joueurs de foot de l'histoire.

En déplacement à l'Inter et mené suite à un superbe but de Radja Nainggolan, la Juventus a finalement arraché le partage via sa star. Auteur de son 20ème but de la saison en série A, c'est surtout le 600ème but en carrière en club pour Ronaldo. Le tout en 800 matchs. Soit un ratio hallucinant de 0,75 but par match. Ajouter à ça ses 213 assists et le ratio est encore plus impressionnant.

Un chiffre qui est tout aussi incroyable si on va voir du côté de la sélection du Portugal. Ronaldo facture 85 buts et 37 assists en 156 sélections. Hallucinant on vous disait.

Déjà championne, la Juventus compte 88 points et ne peux plus égaler son record de points (102) établi sous Antonio Conte.