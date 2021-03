60 kilomètres de stop à moto avant de chanter : la soirée dingue d’Ibrahimovic

Tous les médias italiens se sont évidemment emparés de l’affaire pour retrouver le motard. Dans cette course effrénée, c’est finalement Radio Monte Carlo qui a réussi. "Je rentrais chez moi et j’étais à l’arrêt dans les bouchons. Je vois une voiture noire avec 2 personnes. Je me dis "Mais ça c’est Ibra”. Le conducteur baisse la vitre et me dit ‘Zlatan veut que tu l’emmènes à Sanremo'. Je réponds bien évidemment oui. J’avais un casque sous la selle, j’appelle ma femme et je lui dis "Je suis en train d’emmener Ibrahimovic à Sanremo". Elle ne m’a pas cru. Ibra voulait conduire ma moto, mais je lui ai dit : "Non Ibra, c’est moi qui conduis". Ibra est très gentil. Il m’a demandé comment il pouvait me remercier, il m’a dit qu’il allait m’envoyer un maillot. Je n’ai même pas réussi à prendre une photo en arrivant, il était très pressé. Il est descendu de la moto pour filer directement au théâtre. Au final, ma femme m’a cru. Mon mariage est sain et sauf", explique-t-il.