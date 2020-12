6,2 secondes : Rafael Leao inscrit le but le plus rapide de l'histoire de la Serie A

Le Milan AC se déplaçait cet après-midi à Sassuolo. En tête de la Serie A, les Milanais comptaient bien inscrire trois nouveaux points face à l’une des révélations de la saison qu’est cette équipe de Sassuolo. Les Milanais ont rapidement douché les espoirs de leur opposant puisque Rafael Leao a inscrit un but éclair. 6,2 secondes, c’est ce qui lui a fallu pour inscrire le premier but de la partie. Il dépasse au classement Paolo Poggi qui détenait le record en Serie A avec un but inscrit après 8 secondes, c'était lors de la saison 2001-2002.