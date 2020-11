51 millions de dettes, tout ne va pas si bien que cela au Standard !

Les comptes du Standard de Liège sont disponibles depuis ce jour à la Banque Nationale de Belgique. Et ces comptes présentent un bénéfice de l’exercice à affecter de 189.983 € au 30 juin 2020. Contre une perte de 4.946.913 millions lors de l’exercice précédent.

Ceci n’est pas un " scoop " dans la mesure où le Standard l’avait annoncé par un communiqué de presse le 30 octobre dernier, une première par ailleurs pour le club dans son histoire récente. Un coup de com stratégique, histoire sans doute de devancer tous les commentaires.

Car, en effet, si le Standard nous annonce, en gros, que " tout va bien madame la marquise ", l’analyse plus objective et plus poussée des chiffres publiés ce jour à la Banque Nationale nous dévoile toute de même des informations intéressantes… et quelque peu différentes ! On peut, parfois, un peu mentir sur les chiffres. Mais les chiffres, eux, ne mentent pas. En quelque sorte des confirmations des prévisions pessimistes de notre article de fin 2019 et qui concluait de la sorte :

" La situation financière du Standard de Liège pourrait toutefois s’avérer très préoccupante dès lors que le dérapage budgétaire, principalement lié à l’augmentation de la masse salariale au vu de l’énorme noyau, va s’accentuer l’année prochaine. Tout ceci pourrait, à terme, aller jusqu’à compromettre l’obtention de la licence accordée aux Liégeois : les plus-values réalisées sur les ventes du duo Marin-Djenepo pourraient, en réalité, simplement couvrir les pertes de la saison écoulée et de la saison actuelle. Notons aussi que les réelles perspectives de plus-value sur un transfert d’un joueur du noyau actuel n’apparaissent pas comme une évidence. L’année 2020 devra donc voir le Standard se reprendre vite et bien en terme financier pour ne pas hypothéquer sa licence et son avenir sportif. "

Force est de constater que nos prévisions étaient fondées Car les chiffres actuels sont plutôt médiocres ! Les dettes globales du Club sont passées en un an de 40,7 millions à 51,7 millions à fin juin 2020, soit une augmentation de 11 millions d’euros. La masse salariale a encore augmenté sur la dernière saison de 4,4 millions, pour atteindre les 38 millions, soit une augmentation de 12% ! Pire, les dettes à court terme du club de l’ordre de 24 millions au 30 juin 2020 ne sont couvertes que par des actifs liquides pour 16 millions… soit un trou immédiat de trésorerie de 8 millions d’euros.