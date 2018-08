Le mois d’août sonne la reprise des championnats de football européen. En Espagne, en Italie, en Angleterre, en France et en Allemagne, de nouveaux entraîneurs sont arrivés, avec pour chacun, un enjeu particulier.

Julen Lopetegui (Real Madrid) : la vie sans Cristiano Ronaldo 5 championnats, 5 entraîneurs, 5 enjeux - © Tous droits réservés En mai dernier, Zinedine Zidane quitte le banc du Real Madrid. Avec les Merengues, son palmarès est impressionnant : un titre de Champion d’Espagne, une SuperCoupe d’Espagne, mais surtout trois Ligues des Champions d’affilée. Gracias Zidane. pic.twitter.com/LeKwQm54td — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 31 mai 2018

Le nom de son successeur est attendu : c’est Julen Lopetegui qui est choisi. Un choix surprenant puisque ce dernier est à la tête de la sélection espagnole depuis 2016. L’ancien gardien de but s’engage tout de même avec le Real Madrid. La Fédération espagnole de football le remercie… à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde. ¡Bienvenido, @julenlopetegui!#WelcomeLopetegui | #RealMadrid pic.twitter.com/i2efGU0JI3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) 12 juin 2018

Le challenge est immense pour Lopetegui, âgé de 51 ans : succéder à Zidane, et "faire sans" Cristiano Ronaldo, parti pour la Juventus de Turin après neuf saisons en Espagne et auteur de 26 buts en Liga la saison dernière. Mais Lopetegui peut s’appuyer sur les hommes forts du club. En attaque, Karim Benzema et Gareth Bale sont toujours présents. Le coach souhaite d’ailleurs davantage faire jouer le Gallois : “Il travaille très bien depuis le début. Nous sommes convaincus qu’il va faire une grande saison”. En défense, Raphaël Varane paraît plus solide que jamais après son titre de Champion du monde. Dans les cages, Thibaut Courtois est arrivé et a changé de dimension en devenant le meilleur gardien du mondial. Les débuts du Real sont toutefois poussifs. L'équipe s'est inclinée 4-2 face à son rival, l'Atletico Madrid en finale de la Supercoupe d'Europe le 15 août dernier.

Massimiliano Allegri (Juventus Turin) : la Ligue des Champions 23 ans après ? 5 championnats, 5 entraîneurs, 5 enjeux - © JAVIER SORIANO - AFP La saison dernière, au terme d’un intense coude-à-coude avec le Napoli de Dries Mertens, la Juventus Turin est couronnée championne d’Italie. Massimiliano Allegri en est l’entraîneur depuis 2014. Cette saison, la Vieille Dame compte un nouveau joueur dans son effectif. Et pas n’importe lequel : Cristiano Ronaldo. Avec cette arrivée fracassante, la Juve se positionne parmi les grands favoris pour la Ligue des Champions. Un trophée que le club n’a plus soulevé depuis 1996. Lui è qui. Lui è Bianconero. Lui è @Cristiano. #CR7JUVE



[ Sound On] pic.twitter.com/B7pfbgSYBk — JuventusFC (@juventusfc) 16 juillet 2018

Les Turinois ont plus d’une fois frôlé la Coupe aux Grandes Oreilles sous l’ère Allegri. En 2015 et 2017, ils s’inclinent en finale, respectivement face au FC Barcelone et au Real Madrid. Cette année, en demi-finale, face au Real Madrid une fois de plus, la Juve perd 0-3, avant d'entamer une folle remontada au match retour finalement perdu 3-1 après un pénalty de Ronaldo à la 92ème minute. Pour l'histoire, Cristiano Ronaldo aurait décidé de rejoindre la Juve après le match aller. Les supporters turinois avaient alors applaudi et salué son sublime but retourné. Massimiliano Allegri, 51 ans, ne cache pas ses objectifs. Au micro de Sky Italia, l’ancien milieu de terrain déclarait : “Naturellement, nous avons de plus grandes ambitions de gagner la Ligue des champions que les années précédentes (...). Reste à savoir comment va jouer Cristiano Ronaldo et s’il réussira à s’adapter à sa nouvelle équipe. Plutôt bien au vue de ses deux buts inscrits face à l’équipe réserve de la Juve le 12 août dernier. Son duo offensif avec Paulo Dybala s’annonce très prometteur. Les deux hommes ont d’ailleurs fait preuve de complicité sur le terrain. De bons augures pour la Juve qui s'est imposée 2-3 face au Chievo Vérone pour son premier match du Calcio. [Corriere Di Torino] Paulo Dybala est heureux d'avoir Cristiano Ronaldo dans son vestiaire. La relation entre le portugais et l'Argentin est très bonne. pic.twitter.com/FNUxInQoOQ — JUVENTUS FAN INFO (@JuventusFanInfo) 14 août 2018

Thomas Tuchel (Paris SG) : Paris est magique... et bientôt grand ? 5 championnats, 5 entraîneurs, 5 enjeux - © GERARD JULIEN - AFP Quand Unai Emery débarque dans la capitale française en 2016, l’objectif est clair : le Paris SG doit enfin devenir un grand club européen. Jusqu’à présent, il s’est contenté des quarts de finale. Insuffisant pour les dirigeants qataris qui ont rachetés le club français en 2011 et fait venir des joueurs de renom comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou Kylian Mbappé. Mais en mars dernier, les Parisiens essuient une nouvelle désillusion avec une élimination en huitièmes de finale par le Real Madrid. Malgré de très bonnes prestations en Ligue 1, Unai Emery est écarté. Place à Thomas Tuchel, ancien entraîneur du Borussia Dortmund. Ici c’est Paris. #psg pic.twitter.com/EdhI7xI15o — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) 20 mai 2018

Connu pour être un technicien méticuleux, l’Allemand de 44 ans a de suite imposé son rythme de travail soutenu comme l’expliquait Thiago Silva après la victoire de Paris face à Caen : “Tuchel demande beaucoup d’intensité aux entraînements, c’est quelque chose qui nous a manqué la saison dernière. Il a bien disposé l’équipe pour éviter les contre-attaques, ce qui était aussi l’un de nos points faibles la saison dernière. C’est quelqu’un qui a beaucoup d’énergie, il est bien”.

L’effectif parisien a tout pour briller en Ligue des Champions avec Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria et Edinson Cavani. Son potentiel est énorme mais il échoue toujours. Pour ses débuts, le style Tuchel a pris avec les joueurs. Le coach est même déjà adopté. Les images de joie après la victoire des Parisiens face à Monaco (4-0) lors du Trophée des Champions en est le symbole. Il ne reste plus qu’à voir les résultats sur le terrain. Pour l'instant, le PSG ne tremble pas. Le club a battu Caen (3-0) et Guingamp (1-3). ET OUI ! Premier pour @TTuchelofficial avec le @PSG_inside !



L'occasion d'une bonne douche en salle de conférence de presse ! #TDC2018 pic.twitter.com/tFB6MgTF0p — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 4 août 2018

Unai Emery (Arsenal) : l'après Arsène Wenger 5 championnats, 5 entraîneurs, 5 enjeux - © GLYN KIRK - AFP Depuis quelques années, en fin de saison, la même rumeur revenait : Arsène Wenger pourrait quitter Arsenal. Mais ça, c’était jusqu’en mai dernier, où la rumeur s’est cette fois-ci avérée. Wenger et les Gunners, c’est une belle histoire commencée en 1996. Avec le Français, le club gagne trois championnats d’Angleterre (1998, 2002 et 2004) et se hisse en finale de la Ligue des Champions en 2006, perdue contre le FC Barcelone. Difficile d’imaginer Arsenal sans Wenger sur le banc. Qui pour lui succéder ? Le nom de son successeur n’a pas tardé à être révélé : Unai Emery. Après le Paris SG, direction l’Angleterre pour l’Espagnol avec à la clé un lourd héritage. Together, @Arsenal ! pic.twitter.com/MakN7ZF7XF — Unai Emery (@UnaiEmery_) 23 mai 2018

Unai Emery aura donc pour objectif de faire oublier Arsène Wenger, mais surtout, l’ancien milieu de terrain de 46 ans devra relancer une équipe fragile, en manque de grands résultats. Le club a terminé cinquième en 2017 et sixième en 2018 de la Premier League. En Champions League, les Gunners ont dû se contenter des huitièmes de finale en 2017 et ne se sont pas qualifiés l’an dernier. Les dirigeants d’Arsenal n’ont pas tenu compte des résultats mitigés du Basque en Champions League avec le Paris SG et ont donc décidé de lui faire confiance. Son expérience a sans doute primé dans le choix final, mais les débuts d’Emery sont délicats. Les Gunners se sont inclinés face au tenant du titre Manchester City (2-0), puis Arsenal (3-2).

Niko Kovac (Bayern Munich) : en route vers le 7ème titre ? Test match FC Bayern Munich-Manchester United 1-0. - © Frank Hoermann/SVEN SIMON - BELGAIMAGE 27 : c’est le nombre d’année qui séparent Jupp Heynckes et Niko Kovac, l’ancien et le nouvel entraîneur du Bayern Munich. Le premier a 73 ans, le second 46 ans. La passation de pouvoir entre les deux hommes relève du choc des générations. Dein neues Wohnzimmer, Niko #Kovac! #packmas #FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/cRkCNECQPm — FC Bayern München (@FCBayern) 2 juillet 2018

Comme pour Unai Emery, l’attente autour de Niko Kovac est importante outre-Rhin. Il y a, là aussi, le poids de l’histoire. D’autant plus que Jupp Heynckes s’est imposé comme le sauveur du Bayern Munich. Mal-en-point au début de la saison, les Bavarois, alors entraînés par Carlo Ancelotti, retrouvent Heynckes. L’homme est un habitué, il avait déjà été à la tête du Bayern de 1987 à 1991, puis de 2011 à 2013. Cette année, le Bayern a remporté son sixième titre consécutif de Champion d’Allemagne, un record. Niko Kovac tâchera de réaliser la passe de sept. Durant le mercato estival, le Bayern Munich n’a pas frappé un grand coup dans son recrutement comme la Juventus avec Cristiano Ronaldo ou le Real Madrid avec Thibaut Courtois, mais Niko Kovac peut compter sur ses fidèles piliers comme Franck Ribery, Thomas Muller et Arjen Robben. Défaits 2-3 face à Manchester City dans le cadre de l’International Champions Cup même si le Bayern menait 2-0, le nouveau coach du Bayern ne s’inquiète pas : “Tout n’était pas à jeter. Tout n’était pas mauvais. Les joueurs qui ont disputé la Coupe du monde vont bientôt nous rejoindre et nous allons nous préparer pour réaliser une bonne saison”. Le Bayern Munich a gagné face à Francfort 5-0 en finale de la Supercoupe d'Allemagne le 12 août. Ironie de l'histoire, Francfort avait battu les Bavarois en finale de la Coupe d'Allemagne en mai dernier avec à leur tête un certain... Niko Kovac.