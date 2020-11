25 cas de Covid à Mouscron: "Non, nous ne sommes pas les pestiférés de la Pro League!"

Sommes-nous les pestiférés de la Pro League ? Non, pas vraiment ! D’autres clubs ont aussi été touchés. Mais malheureusement, le virus est tombé de façon plus dispersée chez nous, sur la longueur. Ce qui nous a empêché de jouer plusieurs matches. Je crois que j’ai été le premier positif dans le groupe. On passe rapidement d’un cas à dix cas, puis de dix cas à vingt cas… ça va très très vite.

" C’est vrai que ça a été fort compliqué ! Beaucoup de joueurs sont restés à la maison en suivant des programmes individuels. Quelques-uns ont pu, malgré tout, avoir accès aux terrains mais c’était un groupe restreint de huit ou neuf joueurs. Mais là, le groupe grossit de jour en jour et il est presque complet pour pouvoir attaquer de plus gros entraînements, avec plus d’efforts, dans le but d’être prêts pour la reprise du championnat. "

Le Tournaisien Benjamin Van Durmen a été le premier joueur testé positif au Covid-19 dans le noyau de Mouscron. - © Jimmy Bolcina - Photo News

Je caricature volontairement un peu : avez-vous eu l’impression d’être les pestiférés de la Pro League ?

" Non, pas vraiment ! Le virus attaque tout le monde, d’autres clubs ont aussi été touchés. Mais malheureusement, le Covid est tombé de façon plus dispersée chez nous, sur la longueur. Ce qui nous a empêché de jouer plusieurs matches. "

Plus de 20 joueurs touchés dans un même noyau, c’est quand même énorme, non ?

" Oui, c’est vrai. Nous sommes pourtant testés une à deux fois par semaine. Je crois que j’ai été le premier positif dans le groupe, entre deux tests effectués la même semaine. J’ai probablement eu le temps, sans le savoir, de contaminer d’autres personnes. Ça s’est propagé super vite ! On passe rapidement d’un cas à dix cas, puis de dix cas à vingt cas… ça va très très vite. Personnellement, j’étais asymptomatique mais plusieurs coéquipiers ont vraiment été malades. "

Vous allez devoir désormais beaucoup bosser pour retrouver une bonne condition physique. Vous êtes restés trois semaines sans jouer, certains vont réintégrer le groupe avec quelques légères séquelles liées au virus, etc.

" Et en plus, on a un tout nouveau coach ! Il est là depuis trois semaines et je viens seulement de le rencontrer il y a quelques jours. Ça rend notre situation encore un peu plus compliquée. Mais la semaine qui arrive nous fera du bien. On va pouvoir se retrouver tous ensemble puisque le noyau sera de nouveau complet. En fait, ça va ressembler à un camp d’entraînement de pré-saison ! On devra tous bosser à fond pour retrouver le niveau physique et le rythme. On devra être prêt dès le premier match (NDLR : Mouscron, dernier, devrait donc affronter Genk, quatrième, le dimanche 22 novembre à 20 heures 45). "

Le contexte est vraiment particulier et tendu en ce moment. Des gens ont perdu leur boulot, des restaurateurs ont dû fermer leur établissement, idem pour pas mal de commerçants. Comprenez-vous que certains d’entre eux ont ri jaune en apprenant les cas de Covid à répétition et le lockwdown volontaire à l’Excel, club de foot professionnel où pas mal d’argent est dépensé pour tester les joueurs deux fois par semaine ?

" Oui, je peux comprendre que certaines personnes, touchées notamment par les fermetures d’entreprises, rient jaune. Mais bon, nous les joueurs, nous n’avons pas trop le choix. Continuer le championnat est une décision prise au-dessus de nos têtes. Notre employeur nous a dit qu’il fallait jouer, alors on joue et on ne pose pas de questions. Tout est fait correctement, les règles sont très précises. Pour moi, il n’y a pas de souci, aucun joueur n’a été gravement touché par le Covid, on peut donc continuer de jouer. "