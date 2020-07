20 buts et 20 assists en une saison, Messi titille Henry.

Samedi, Lionel Messi a délivré une passe décisive pour le but d’Arturo Vidal. Voilà qui lui permet d’atteindre la barre des 20 assists. En plus de ses 22 buts. Il a un pied dans plus de 50% des buts catalans. Mais il a surtout atteint un record : jamais en Liga un joueur n’avait compté au moins 20 buts et 20 assists sur une saison complète.

Un précédent existe en Europe, il s’agit de Thierry Henry qui avait réussi à marquer 24 fois et délivrer 20 assists en 2002-2003 avec Arsenal.

Pour effacer complètement son ancien coéquipier des tablettes européennes, il reste à Messi à marquer trois buts lors des deux derniers matchs de championnat espagnol contre Osasuna et à Alavés. Dans ses cordes.