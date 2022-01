Le 12 janvier 2022 est peut-être appelé à devenir une date cruciale dans l'histoire du RWDM, si elle ne l'est pas déjà. En témoignait d'ailleurs l'évidente émotion du président du club Thierry Dailly, 53 ans, lors de la présentation de l'investisseur américain de 56 ans John Textor, désormais actionnaire majoritaire, ce mercredi midi au cours d'une conférence de presse organisée dans l'espace Raymond Goethals du Stade Edmond Machtens.

Son émotion, mais aussi sa fierté, vu la bonne santé du club, et son classement qui autorise tous les espoirs de monter en D1A via les barrages, au moment de recevoir l'injection de dollars qui va lui permettre d'avoir enfin les moyens de ses ambitions.

"On a vécu six ou sept années exaltantes avec quelques coups durs, mais aussi beaucoup de joies (trois montées de D3 amateurs à D1B, ndlr)", a avoué l'ex-attaquant de l'Union Saint-Gilloise. "Mais sans investisseur étranger, et heureusement il y en a encore, alors qu'il n'y a plus de belges, on avait atteint le sommet. C'était déjà une belle réussite mais maintenant, on peut vraiment envisager de rejoindre un jour l'élite".

Et pourquoi pas dès cette saison, compte tenu de la situation (3e de la D1B avec 23 points, derrière Westerlo, 34 points, et Waasland-Beveren, 24 points, qui a joué un match de plus), et de la probable arrivée de quelques renforts, même si le sujet n'a pratiquement pas été évoqué en conférence de presse.

"Cela faisait trois ans que je cherchais à associer un investisseur à notre projet", a encore avoué Thierry Dailly, "mais vu mes exigences, c'était pratiquement impossible à trouver. Parce que l'homme devait réunir au moins trois qualités: être passionné de foot, avoir la volonté de connecter le club à son environnement social à Molenbeek, et s'investir aussi dans l'école des jeunes. Trois personnes en une seule, en quelque sorte, et j'ai donc eu beaucoup de chance de tomber sur John.."