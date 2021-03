19 passes pour traverser tout le terrain : Leipzig sort le but collectif par excellence

Leipzig poursuit sa marche vers les sommets allemands. Ce week-end, le club situé dans l'ancienne RDA a scruté de loin la victoire du Bayern face à Dortmund (4-2). De leur côté, les hommes de Julian Nagelsmann se sont imposés à Fribourg (0-3) et restent à deux points du Rekordmeister. Parmi les trois buts inscrits, une réalisation splendide venue d'Emil Forsberg. Le Suédois a profité d'une action collective exceptionnelle. Patients, les joueurs de Leipzig ont récupéré le ballon à hauteur de ... leur propre ligne de coup de pied de but et ont amené le danger vers le but adverse. En tout, ils ont réalisé 19 passes, pour une possession de 46 secondes avant la frappe de Forsberg.

Après sa demi-finale de Ligue des champions (élimination contre le PSG, 3-0), le club continue son développement. Son entraîneur fait partie des plus bankable du marché, le club continue de façonner les talents de demain (Dayot Upamecano, Timo Werner, Naby Keïta, ...). Le jeu prôné par la galaxie Red Bull, qui chapeaute la politique sportive du RB Leipzig, est actuellement à la mode. Voici en tout cas un exemple de sa pertinence.