17 ans plus tard, Didier Drogba marque à nouveau au Vélodrome et régale le public

Didier Drogba a retrouvé le Vélodrome et le public marseillais dans le cadre d’un match de charité en faveur de l’Unicef. L’attaquant ivoirien a fait ce qui a fait sa légende : marquer. Il a même inscrit un triplé et a surtout ravivé la mémoire des fans de l’OM 17 ans plus tard.



17 ans, une éternité dans le monde du foot. Les cheveux tenus par un élastique ont laissé place à un crâne rasé, quelques kilos sont venus épaissir la silhouette. Le look a changé. L’instinct du buteur est lui intact et la célébration identique. Les supporters de Marseille se sont crus téléportés 17 ans en arrière. Quand Drogba régnait en maître sur le Vél'. En deux saisons magiques (55 matches, 32 buts), il a conquis le cœur de la cité phocéenne avant de s’envoler pour Chelsea.



L’Ivoirien a réentendu avec plaisir la "version originale" du chant créé en son honneur. Après deux ans sans jouer, Drogba a claqué un triplé : "en tant qu’attaquant il y a des gestes qui reviennent. C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas", a-t-il commenté après le match.



Ce "match des Héros" a bien évidemment réuni des anciens footballeurs comme Abidal, Kluivert, Mendieta, Barthez, Boli, Nasri, Pirès, Cissé ou Ravanelli. Notre compatriote Daniel Van Buyten a joué dans l’équipe des légendes de l’OM. Des sportifs de tous les horizons (Tony Parker, Pierre Gasly, Teddy Riner) étaient aussi présents sur la pelouse. Les chanteurs Matt Pokora et Jul étaient aussi de la partie. Le rappeur s'est illustré avec un dribble "à la Drogba" sur Eric Abidal.



Les bénéfices récoltés (427250 euros) seront reversés à l’Unicef et à la Fondation Didier Drogba qui milite pour l’éducation en Côte d’Ivoire.



Pour l'anecdote, le score final est de 7-4 en faveur de l'équipe de Drogba.