1642 jours après son départ du PSG, Laurent Blanc retrouve du boulot à Al Rayyan

Laurent Blanc sera le nouvel entraîneur du club qatari d’Al Rayyan, annonce l’AFP qui cite une source au sein du club. Il a signé un contrat de 18 mois

L’ancien défenseur, champion du monde en 1998, retrouve du boulot après plus de 4 ans d’abstinence. Viré sans ménagement par le PSG, Blanc a donc pris le temps avant de "replonger". 1642 jours exactement.



"Je souhaite toujours entraîner mais plus le temps passe et moins j’y crois, avait récemment déclaré le "Président" sur TF1. "Je reviendrai sûrement mais ce ne sera sûrement pas vers des adultes, peut-être avec des enfants. Il y a de quoi faire dans le sport amateur."

Finalement, il a trouvé un autre défi à relever. Blanc, 55 ans, succède à l'Uruguayen Diego Aguirre, remercié le 10 novembre dernier.



Alors que son nom circulait depuis plusieurs saisons dans des championnats plus prestigieux, en particulier en France, Blanc va prendre en main un club qui occupe la 6e place du Championnat du Qatar avec 13 points après neuf journées. Des joueurs comme Sonny Anderson, les frères De Boer ou notre compatriote Emile Mpenza ont porté le maillot d'Al-Rayyan, 8 fois champion du Qatar.

Il croisera au Qatar, organisateur de la prochaine Coupe du monde en 2022, la route d'un ancien grand nom du football européen, l'Espagnol Xavi qui entraîne depuis 2019 le club d'Al Sadd, actuel leader du championnat local (25 pts).

Blanc retrouvera aussi plusieurs personnes rencontrées au Paris SG, puisque son nouveau club appartient à la famille princière Al Thani, qui contrôle le club parisien que Blanc a entraîné de 2013 à 2016.

En seulement six saisons comme entraîneur de clubs, trois à Bordeaux (2007-2010), autant au Paris-SG (2013-2016), Blanc s'est forgé un impressionnant palmarès, avec quatre titres de champion de France dont trois dans la capitale. Il avait en plus offert au PSG une identité de jeu, fondée sur l'offensive et la possession de balle.

L'ancien international français (97 sélections), vainqueur de la Coupe du monde 1998 et de l'Euro-2000 avec les Bleus, a dirigé l'équipe de France de 2010 à 2012 avec un bilan sportif mitigé et écorné par l'affaire des quotas ethniques discriminatoires.