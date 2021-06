15 juin 1996 : Paul Gascoigne, le but d’anthologie qui fit taire les critiques le temps d’un instant

Il y a exactement 25 ans, Paul Gascoigne a marqué l’histoire de football lors de l’Euro 1996 face à l’Ecosse. Il inscrit un superbe but qui restera dans l'histoire de l'Euro, lui qui était décrié et dont les tabloïds avaient mis en doute sa capacité à apporter un plus à la sélection anglaise pour ce championnat d'Europe.

L’Angleterre accueille sur son sol l’Euro 1996. Les ambitions sont grandes pour les Anglais qui rêvaient du sacre. La compétition débute par un nul face à la Suisse. Lors du match suivant face à l’Ecosse, Gascoigne semble fatigué. Mais dans les dernières minutes de jeu, l’Anglais donne la victoire sur le terrain de Wembley. Son appel en profondeur, sa feinte de frappe suivie d’un coup de sombrero du pied gauche et une reprise du droit sans que le ballon ne touche le sol, marquera l’histoire. Lors de sa célébration, celui que l’on nomme Gazza, est aspergé d’eau par Teddy Sheringham alors qu’il s’est mis au sol, les bras en croix, en signe de protestation à ceux qui faisaient des remarques sur sa beuverie lors de la préparation à la compétition. L’Angleterre se fait éliminer quelques jours plus tard après une nouvelle défaite en demi-finale contre l’Allemagne. Pourtant, grâce à son but contre l’Ecosse, Gascoigne revient au sommet de sa popularité.