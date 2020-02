15 cartons, 4 buts, des anciens de Pro League : Fenerbahce - Galatasaray a été chaud

Ce dimanche, la 23e journée du championnat de Turquie voyait s'affronter deux ennemis éternels, Fenerbahçe recevait Galatasaray. Et le moins qu'on puisse dire c'est que le derby stambouliote a donné lieu à un match fou. Douze cartons jaunes, deux cartons rouges et un entraîneur exclu, la rencontre a été très chaude. Et au final, c'est Galatasaray qui s'est imposé pour la première fois depuis 21 ans en terrain ennemi.

Mené 1-0 suite à un but de Max Kruse sur penalty, le Gala s'est reposé sur ses anciens joueurs de Jupiler Pro League pour renverser la tendance. Ryan Donk a égalisé à la 40e minute de la tête sur corner. Il a tout de même fallu attendre la 80e minute pour que Falcao n'inscrive le 1-2 sur penalty. C'est finalement Henry Onyekuru qui scellait le score à 1-3 après sept minutes de temps additionnel. Au classement, Galatasaray, deuxième avec 45 points prend le large sur Fenerbahçe, sixième avec 38 points.