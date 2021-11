11 matches, 177 buts contre, 1 pour, le FC Tours (P4 Liège) affole les chiffres !

Créé l’été dernier, le FC Tours s’accroche pour disputer chaque dimanche un match de championnat dans la série 4C liégeoise. Les moyens et les joueurs manquent parfois, les buts se comptent à la pelle, et jusqu’ici, hélas dans le mauvais sens.

Namêche (Namur), Gimnée-Mazée (Namur), Aiseau-Presles (Hainaut), Orp Noduwez B (Brabant), Geer B (Liège), FC Tours (Liège), Warmifontaine (Luxembourg). Toutes ces équipes premières masculines de provinciales francophones n’ont pas encore pris la moindre unité alors qu’au moins le tiers de leur championnat a été disputé. Pour Aiseau-Presles, Orp-Noduwez B et Geer B, les scores de défaite prennent souvent des allures de matches d’équipes d’âges, avec trop de buts encaissés. Mais les champions hors catégorie, ce sont les courageux footballeurs du FC Tours, tout nouveau club liégeois établi dans l’entité d’Anthisnes, à Villers-aux-Tours très exactement. En onze sorties de compétition, les élèves du président-entraîneur Eric Vrydaghs ont déjà concédé la bagatelle de 177 buts, soit une moyenne de seize par match disputé, c’est-à-dire à peu près un goal encaissé toutes les cinq minutes ! Au palmarès des plus grosses défaites du FC Tours, jusqu’ici dans sa série P4C, on citera notamment, et sans vouloir se moquer de cette équipe ayant l’immense mérite de revenir sur le terrain chaque dimanche, un certain Oneux (cinquième au général) – FC Tours, terminé par un 23-0, le 12 septembre dernier ! Ce jour-là aussi, même le capitaine des valeureux visiteurs, Joël Bilet avait fini par marquer un but contre son camp. Inscrire un but ! Cet exercice est un autre très grand casse-tête pour les joueurs du FC Tours. Jusqu’ici, ceux-ci n’en ont réussi qu’un seul en championnat, le 17 octobre lors de la visite de Fraiture B (1-13) au terrain de la rue de Saint Donat. Un but tellement tombé du ciel qu’on n’oubliera pas de mentionner son auteur : Selim Borgaz, le numéro 15 maison. Derrière ces chiffres un peu affolants, il y a aussi une histoire hors du commun, qui aurait sans doute attiré le regretté réalisateur liégeois Manu Bonmariage pour un numéro de son émission TV Strip-tease.

Eric Vrydaghs est le président-entraîneur du FC Tours © Facebook FC Tours Quand vous prenez la peine de le contacter, Eric Vrydaghs, 57 ans, le président-entraîneur du FC Tours n’a d’ailleurs pas trop de pudeur à la raconter. Au départ, avec ses proches, il souhaite rejoindre le championnat de l’Union Belge, après avoir été à la tête d’un club affilié à l’Alfa – Association Liégeoise de Football Amateur -. L’équipe baptisée le Standard de Rocourt évolue à Vottem, mais doit se trouver de nouvelles installations pour débuter une seconde vie. Appel est lancé via les réseaux sociaux et ô miracle, le club d’Anthisnes, en P4 propose son deuxième terrain, sur les hauteurs de l’Ourthe, à Villers aux Tours. " On a d’abord réfléchi un peu, raconte Eric car ces installations se situaient à près de 40 kilomètres de mon domicile et ceux de la plupart des joueurs du Standard de Rocourt. Il n’y avait toutefois pas d’alternative si nous voulions conserver notre passion dominicale. Pourtant, en juin, quand le FC Tours a été créé, seulement trois joueurs ont décidé de me suivre dans le projet. "

Certains n’avaient jamais touché un ballon de leur vie

La plupart des joueurs ne se connaissaient pas. Certains n'avaient pas touché un ballon de leur vie. © Facebook FC Tours Avec ces joueurs et son fils Cédric, le premier défi de l’entraîneur-président a été de dénicher au plus vite les éléments pour composer une équipe. Le recrutement s’est fait de bouche-à-oreille, de connaissances à connaissances et au départ de la saison, près de 24 éléments étaient tout de même affiliés pour l’équipe fanion. Aujourd’hui, le noyau est redescendu à 16 joueurs, les va-et-vient ayant été réguliers : " Lors des premières semaines de championnat, nous avons parfois joué à sept voire à huit contre onze adversaires. La plupart de mes joueurs viennent de Seraing, Flémalle, un seul nous a rejoint en provenance d’un club affilié à l’Acff car il n’y avait presque pas de temps de jeu. Beaucoup ne se connaissent pas. Certains n’avaient jamais touché un ballon de foot de leur vie. Aujourd’hui, j’ai quatre ou cinq Turcs, un Marocain, un Français et des Belges dans mon onze de base. Et ça fonctionne, malgré nos très nombreux buts encaissés. Je dirige des gars heureux de se défouler chaque week-end et très respectueux des autres. D’ailleurs, en onze matches, à côté des nombreuses casquettes prises, je note surtout zéro bagarre et je crois même aucune carte adressée à mes joueurs.

N’est-ce pas ces chiffres-là qu’il faut retenir ? " Le président-entraîneur insiste : au fil des matches, il y a une amélioration dans le jeu proposé. De 18 à 20 buts ramassés lors des premières sorties, le FC Tours arrive maintenant à limiter sa défaite à dix buts d’écart, notamment face aux voisins d’Anthisnes et Clavinoise B. " Attention, je me méfie des deux matches de cette semaine, reprend Eric. Nous jouons le 11 novembre à 14h30 face au RC Fontin, mais aussi deux jours après, le samedi, à 19h, à Hamoir B. Ce sont sans doute deux matches de championnat programmés trop près l’un de l’autre. Mais je le répète, nous premier objectif, et sans doute le seul à ce stade, c’est d’arriver à entamer et surtout à finir toutes les rencontres de ce championnat. "

Notre premier président est parti avec la caisse, mais on a pardonné

S’il n’y avait que de nombreux buts encaissés, une attaque quasi muette, des joueurs qui changent au gré des rencontres, ce serait décrire un tableau un peu trop souriant de la situation sur place. Derrière des parties d’une autre dimension, il y a un peu trop souvent encore des soucis financiers, d’organisation et d’infrastructures pour Eric, le président-entraîneur, Cédric, le CQ-joueur, Pascale, la trésorière-compagne d’Eric et la belle fille et épouse de Cédric, qui aide aussi à l’administratif. " Nous avons, pour cette saison un accord avec la Commune d’Anthisnes et son club du même nom pour occuper le terrain de la rue de Saint Donat.

Les factures à l’Acff, les arbitres, l’électricité, le gaz, la buvette et le terrain, cela nous coûte environ 500 € chaque mois. Jusqu’ici notre meilleure rentrée mensuelle se chiffre à 550 €. Il faut donc souvent bricoler, mettre de sa poche pour boucher un trou.

Si tout va bien, le 4 décembre, nous organiserons dans notre petite buvette la Saint Nicolas pour les familles de nos joueurs. Un sympathisant m’a donné 150 € pour acheter des friandises à offrir aux enfants. Chacun payera son boulettes-frites. Nous n’avons aucun sponsor et une moitié des joueurs ne repasse pas à la buvette à la fin des matches. Beaucoup sont encore jeunes et ne s’éternisent pas loin de chez eux. Nous avons déjà changé de CQ trois fois, souvent pour des questions de motivation. Notre premier président est même parti avec la caisse, constituée notamment des cotisations de joueurs. Heureusement, nous avons arrangé cela à l’amiable, notre souhait étant de toujours trouver une solution en interne avant de porter plainte. A présent, il nous rembourse chaque mois quelque chose et nous avons pardonné.

Nous n’avons que deux supporters

" Le président de Poulseur, lui nous a prêté un jeu de maillot pour entamer la compétition. Un autre club nous a apporté une petite machine pour tracer les lignes du terrain, un travail qui doit être pris en charge à chaque fois par un de mes joueurs, lequel arrive une heure plus tôt que les autres le dimanche. Le terrain est en général tondu une fois par semaine par la Commune mais, avec l’hiver qui se pointe, nous verrons s’il reste dans un état satisfaisant. Nos piquets de corners tiennent debout grâce à des cordes. Celles-ci ont servi aussi pour délimiter la zone neutre, séparer les spectateurs du terrain. On s’accroche mais on s’en sort ! Nous n’avons que… deux supporters, la femme d’un joueur et une personne qui habite tout près du terrain. Elle s’est prise de sympathie pour l’équipe. En P4, il n’y a pas souvent d’arbitre officiel, et comme nous n’avons pas d’hommes en noir à fournir, nous acceptons toujours le sifflet du club adverse ". Pour le moment, Eric, qui a un petit passé de coaching chez les jeunes du Molise Herstal et à Hermée est parvenu à conserver deux séances d’entraînement par semaine, le mercredi et le vendredi. Et ce, même si en général il n’y a jamais plus de cinq ou six joueurs présents. " J’aime bien travailler avec eux le positionnement sur un terrain. On encaisse beaucoup car nous essayons d’aller vers l’avant en optant pour le 4-3-2 (sic). Il ne sert à rien de rester tous en défense. Bon, il y a des espaces, et on encaisse beaucoup trop, mais Gilles Chaineux dit Gilou, notre deuxième gardien revient quand même chaque semaine. " Eric Vrydaghs a compté qu’il restait 19 matches à disputer pour atteindre l’objectif, soit terminer la saison, et de préférence sans dette envers personne. " A la fin du championnat, on se mettra tous autour d’une table. On fera le point avec une seule question centrale : poursuivons-nous ? "