Charleroi - Beerschot : 3-1 - Pro League - 6ème Journée - 19/09/2020 Charleroi a remporté le choc du haut de classement face au Beerschot, 3-1. Les Carolos ont réalisé un match très sérieux face aux Anversois, leurs dauphins au classement. Après avoir géré la première période et s’être mis à l’abri grâce à un but de Kaveh Rezaei à la demi-heure de jeu, les Zèbres ont affiché un très joli visage en début de deuxième mi-temps, et ont laissé passer sans trembler les moins bons moments. Golizadeh a inscrit le 2-0 sur un très joli but, alors que Rezaei y allait de son doublé en fin de rencontre sur un penalty inarrêtable (3-0). Suzuki a sauvé l’honneur avec un petit but dans le temps additionnel. Tout cela, dans une ambiance totalement réchauffée par le retour du public dans le stade carolo. Le Beerschot n’a jamais vraiment donné l’impression de pouvoir inquiéter son adversaire du soir. Le Sporting continue donc son sans-faute, 6/6, 18/18 : un bilan historique pour le club. Les Zèbres sont sur leur nuage… Il leur faut espérer un retour de Gillet rapidement mais aussi que la sortie de Morioka sur blessure ce vendredi ne porte pas à conséquence pour la suite. Ou la machine bien huilée pourrait un petit peu s’enrayer. Alors que l’effectif a peu tourné depuis le début de saison et qu’en du plus championnat, Charleroi dispute encore les tours préliminaires de l’Europa League.